Мэр Москвы призвал горожан соблюдать требования Роспотребнадзора

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан соблюдать требования Роспотребнадзора, особенно людей старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.

«Требования Роспотребнадзора, нравятся они нам, не нравятся, устали мы от них, не устали - надо соблюдать», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что у людей старше 65 лет совсем другой иммунитет, поэтому они тяжелее болеют. Он уточнил, что риск инфицирования коронавирусом выше у людей с хроническими заболеваниями.

С сегодняшнего дня, с 27 сентября, в столице возобновляет свою работу система социального обслуживания и поддержки пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также московские власти призвали пожилых людей с 28 сентября перейти на дистанционный формат работы.