Шесть человек пострадали при обрушении пешеходного перехода в Ступине
ЧП произошло на территории промышленной зоны в деревне Сидорово.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress
При обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступине пострадали шесть человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Собеседник агентства уточнил, что ЧП произошло на территории промышленной зоны в деревне Сидорово.
Другие подробности инцидента пока не известны. На место выехали спасатели и специалисты, которые установят причины произошедшего.