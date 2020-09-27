Шесть человек пострадали при обрушении пешеходного перехода в Ступине

При обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступине пострадали шесть человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Собеседник агентства уточнил, что ЧП произошло на территории промышленной зоны в деревне Сидорово.

Другие подробности инцидента пока не известны. На место выехали спасатели и специалисты, которые установят причины произошедшего.