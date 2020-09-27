В Минобороны Азербайджана заявили, что начали контрнаступление в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Карабахе. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

«В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту», - сказано на сайте военного ведомства.

Отмечается, что личный состав и танковые подразделения обнаружили большое количество живой силы, военные объекты и технику ВС Армении.

«Двенадцать единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» подразделений противовоздушной обороны Армении было уничтожено на различных направлениях. Боевой вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы», - заявили в МО Азербайджана.

Ранее в военном ведомстве Армении сообщили, что, после того, как Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», ВС сбили два азербайджанских вертолета и три дрона.

В МО Азербайджана, в свою очередь, заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения. По данным ведомства, есть погибшие среди гражданских.