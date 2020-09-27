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В МО Армении сообщили о двух сбитых вертолетах Азербайджана

Иван Линдеманн
08:05 27.09.2020
В Минобороны Азербайджана заявили, что принимают ответные меры в связи с действиями ВС Армении. Оперативная ситуация на линии соприкосновения контролируется.
В МО Армении сообщили о двух сбитых вертолетах Азербайджана
© Фото: mil.am

В Карабахе Вооруженные силы Армении сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства оборона Армении Шушан Степанян.

«Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам. Армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника. Бои продолжаются», - написал она на своей странице в Facebook.

Также в пресс-службе уточнили, что министр обороны Армении Давид Тоноян проинформировал представителя ОБСЕ о ситуации в Нагорном Карабахе.

«Тоноян провел телефонный разговор с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Министр заявил, что Азербайджан развязал очередную провокацию», - сказали в пресс-службе МО Армении.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана сообщили, что принимают ответные меры в связи с действиями ВС Армении. Оперативная ситуация на линии соприкосновения контролируется.

«Двадцать седьмого сентября около 06:00 (05:00 мск) Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», - сообщили в военном ведомстве Азербайджна.

Там отметили, что среди населения есть погибшие и раненые.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта.

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