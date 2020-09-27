Раскрыты детали переговоров летчиков Ан-26 за минуту до крушения

За минуту до крушения Ан-26 летчики были на связи. Они вели переговоры с диспетчером и запрашивали посадку. Однако разрешения им не дали, так как в этот момент сажали другой борт. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Андрей Кучер.

«Еще в 20:44 ребята выходили на связь, а буквально за минуту все… самолет упал, - написал он на своей странице в Facebook.

Губернатор отметил, что разрешение на посадку экипажу дали только через минуту, при этом диспетчер знал, что самолет был неисправен.

«Мы потеряли нашу военную элиту, и такие ошибки недопустимы. Виноватый должен быть наказан», - сообщил Кучер.

Напомним, что накануне на месте происшествия изъяли бортовые самописцы. Записи пока не расшифрованы. По предварительной версии, крушение Ан-26 под Харьковом произошло из-за неисправности двигателя.

Известно, что самолет выполнял учебный полет. На его борту находились 27 человек - это офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В результате катастрофы выжили двое молодых людей, один из которых позднее скончался в больнице. Второго в госпитале посетил президент Украины Владимир Зеленский. Оставшийся в живых курсант пока не может сказать, что случилось с судном в момент крушения.