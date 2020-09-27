Ученые выявили «хитрость» коронавирусной инфекции

Протекание заболевания коронавирусом в тяжелой форме может быть обусловлено работой иммунной системы. Именно недостаток в организме белка интерферона может влиять на появление серьезных осложнений при коронавирусе. К такому выводу пришла международная группа ученых, пишет агентство Bloomberg.

По мнению вирусолога из американского Института иммунологии Шэйна Кротти, замедленный ответ интерферона на вирус является «большой хитростью».

«Она состоит в том, чтобы избежать в течение продолжительного времени врожденного иммунного ответа и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», - сказал вирусолог.

По информации агентства, выводы ученых могут быть учтены при разработки медицинских препаратов для лечения инфицированных коронавирусом.

Ранее исследователи обнаружили, что дефицит витамина D в организме приводит к более тяжелым последствиям для инфицированных коронавирусом.