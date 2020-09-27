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Названы правила покупки поддержанных авто

Тамара Астапенкова
07:44 27.09.2020
По словам эксперта, покупать автомобиль лучше у знакомого человека или по рекомендации.
Названы правила покупки поддержанных авто
© Фото: XinHua, Globallookpress

Покупателям подержанных автомобилей, чтобы не стать жертвой мошенников, стоит проверять информацию о транспортном средстве в базах данных ГИБДД. Это стоит делать даже при осуществлении сделки у официальных дилеров. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

По его словам, покупать автомобиль лучше у знакомого человека или по рекомендации людей, которым вы доверяете.

«К сожалению, покупка подержанного автомобиля - это всегда лотерея, даже несмотря на то, что абсолютное большинство современных машин оставляют заметный след в различных базах данных», - пояснил агентству «Прайм» Васильев.

В базе данных ГИБДД понравившийся автомобиль необходимо проверить на наличие зарегистрированных аварий, невыплаченных штрафов или наложенных ограничений.

«И конечно, всегда очень внимательно читайте договор о приобретении автомобиля, особенно если речь идет о кредите. С неофициальными дилерскими центрами, которые торгуют подержанными авто самых разных брендов, лучше не связываться вовсе», - посоветовал эксперт.

Он также предупредил, что не стоит верить незнакомым людям на слово, якобы машина не попадала в аварии или на ней ездил дедушка.

«Любые истории с эмоциональной нагрузкой всегда являются прелюдией к большому обману», - считает Васильев.

Ранее стало известно, что в России появился новый вид мошенничества на вторичном рынке продажи автомобилей. Злоумышленники берут в аренду автомобиль, по поддельной доверенности выписывают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС), после чего выставляют авто на продажу.

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