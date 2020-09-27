Экс-депутат Рады предрек «второй Чернобыль»

Ситуация в атомной энергетике Украины может привести к катастрофе, подобной чернобыльской. Этого не исключил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», - сказал парламентарий, сообщает aif.ru.

Мураев заявил, что причина этому - удручающее состояние атомной энергетики в стране.

«Все регламенты уже давно устарели, и работа отрасли продолжается в административном режиме», - объяснил он.

Ранее в Киеве предупредили о возможности катастрофы масштабнее Чернобыля. Это связано с ситуацией в ДНР. Дело в том, что в настоящее время там уничтожена большая часть инфраструктуры, а шахты затоплены.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате был полностью разрушен четвертый энергоблок. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России.