С воскресенья, 27 сентября, Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 сентября – с Южной Кореей (г.Сеул). Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в недел», - говорится в сообщении о решениях оперштаба.

Рейсы будут осуществляться компанией «Аэрофлот». Раз в неделю, по четвергам, будет рейс из Москвы в Сеул , и по субботам - из Сеула в Москву. Первый рейс в Сеул отправится в четверг, 1 октября. Обратный рейс будет осуществлен в субботу, 3 октября.

На этой неделе Россия также восстановила авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Из Москвы самолеты будут отправляться в города Нур-Султан, Бишкек и Минск, и в обратном направлении.