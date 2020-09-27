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Российские ученые создали соединение, повышающее эффективность химиотерапии

Иван Линдеманн
07:18 27.09.2020
Исследователи отметили, что данные соединения считаются перспективными в области создания противораковых медикаментов нового времени.
Российские ученые создали соединение, повышающее эффективность химиотерапии
© Фото: National Cancer Institute, Unsplash.com

Использование модифицированных коротких фрагментов ДНК эффективно при восстановлении чувствительности к противоопухолевому химическому препарату при раке шейки матки. Это доказали ученые из  Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.

В настоящее время они синтезируют соединения (так называемые модифицированные олигонуклеотиды), являющиеся короткими фрагментами ДНК с присоединенными к ним химическими группами, которые наделяют олигонуклеотиды дополнительными свойствами. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Олег Марков.

Ученый отметил, что вышеуказанные соединения считаются перспективными в области создания противораковых медикаментов нового времени.

«В рамках нашего исследования было показано, что клетки рака шейки матки, устойчивые к действию химиотерапии, после обработки синтезированными соединениями восстанавливали чувствительность к противоопухолевому химиопрепарату»,  - заявил заместитель заведующего лаборатории химии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Максим Купрюшкин.

Он подчеркнул - значит, что это соединение потенциально может повысить эффективность применяемой химиотерапии. Также ученые рассчитывают усовершенствовать другие олигонуклеотиды, чтобы создать лекарства для лечения разных типов заболеваний.

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