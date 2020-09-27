На Японию идет тропический шторм «Кудзира»

В сторону Японских островов движется тропический шторм «Кудзира», который сформировался в Тихом океане. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.

По прогнозам синоптиков, шторм идет со скоростью 10 километров в час в северо-западном направлении в сторону острова Хонсю. Сейчас скорость ветра в его пределах достигает 18 метров в секунду при максимальных порывах ветра до 25 метров в секунду.

Ожидается, что «Кудзира» обрушится на Хонсю в середине недели. Прогнозируется, что шторм будет сопровождаться осадками и усилением ветра.

В начале сентября на Японские острова обрушился мощный тайфун «Хайшен». Были эвакуированы более полутора миллиона человек. Более 70 человек пропали без вести, около ста пострадали. Тайфун повредил огромное количество домов, выкорчевал деревья и затопил улицы.