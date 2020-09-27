При перестрелке в Айове один человек убит, 11 пострадали

В американском штате Айова, в здании города Уотерлу, произошла перестрелка. Об этом сообщили в местной полиции. В результате один человек скончался, 11 получили ранения.

По данным NBC News, все случилось около 3:17 утра по местному времени в здании, где собрались мотолюбители. По предварительным данным, причиной стал конфликт.

Прибывшие на место полицейские сразу же оказали пострадавшим первую помощь. Уточняется, что двое из них находятся в критическом состоянии.

О личности погибшего и арестах пока не сообщается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.