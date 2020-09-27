Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Балашихе
Еще четверо пострадали. Причины ЧП выясняются.
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В жилом доме в Подмосковье загорелась квартира. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, ЧП произошло в Балашихе.
В результате скончались три человека.
«Загорание в квартире на площади 50 квадратных метров, в результате пожара пострадало четыре человека, из низ три погибло», - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что пожар произошел в в 35 микрорайоне Дзержинского. Причины ЧП выясняются.