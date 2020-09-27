В стране и мире Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Балашихе Иван Линдеманн Еще четверо пострадали. Причины ЧП выясняются. © Фото: flickr В жилом доме в Подмосковье загорелась квартира. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, ЧП произошло в Балашихе. В результате скончались три человека. «Загорание в квартире на площади 50 квадратных метров, в результате пожара пострадало четыре человека, из низ три погибло», - сказал собеседник агентства. Уточняется, что пожар произошел в в 35 микрорайоне Дзержинского. Причины ЧП выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика