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Доктор назвал продукты, которые ошибочно считают правильными

Тамара Астапенкова
06:25 27.09.2020
Доктор Мясников считает, что кисломолочные продукты с большим сроком годности - бесполезны.
Доктор назвал продукты, которые ошибочно считают правильными
© Фото: pixabay

Люди, заботящиеся о своем питании, часто допускают ошибки в выборе продуктов для своего ежедневного рациона. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в кисломолочных продуктах с большим сроком годности не может быть пробиотиков, несмотря на то, что написано на упаковке. Доктор считает, что такие продукты бесполезны для микрофлоры кишечника.

Мясников добавил, что в популярных смузи содержится большое количество сахара, поэтому лучше есть фрукты и овощи. Он уточнил, что полезная клетчатка усваивается не в перемолотом виде, а когда человек съедает фрукт или овощ целиком.

Доктор также подверг критике и кукурузные хлопья, которые многие сейчас едят на завтрак. По его словам, их делают из рафинированной муки, поэтому они бесполезны. Он также сообщил, что не стоит обольщаться по поводу десертов с фруктозой, которые многие считают правильными и едят вместо традиционных сладостей. Это не так. Фруктоза также повышает уровень инсулина и резистентность организма к нему, что может привести к ожирению и развитию диабета.

Ранее Мясников назвал продукты, которые улучшают качество сна. По его словам, это вишня, бананы, помидоры, орехи, мед, сыр, оливки, брокколи и яйца.

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