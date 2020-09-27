Два человека погибли в крушении легкомоторного самолета в Канаде

Два человека, пилот и пассажир, погибли в результате крушения легкомоторного самолета Harmon Rocket в Канаде. Трагедия произошла в провинции Альберта. Самолет упал в 70 километрах к юго-западу от Эдмонтона в районе города Торсби.

Воздушным судном управлял 59-летний мужчина, личность которого не раскрывается. Его пассажирке было 48 лет, сообщает телеканал СВС. На место ЧП незамедлительно прибыли представители экстренных служб и авиационных властей.

Назначено расследование причин катастрофы, которое взял под личный контроль Совет по безопасности на транспорте.