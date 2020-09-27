Уровень воды в Амуре вблизи Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся до 677 см

Уровень воды в реке Амур возле города Комсомольск-на-Амуре за сутки поднялся на 19 сантиметров и сейчас составляет 677 сантиметров. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

«Уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре на утро 27 сентября 2020 года составил 677 см, прирост за сутки - 19 см», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что в Комсомольском городском округе под ударом паводка оказались 143 дачных участка. Также, по данным спасателей, были затоплены подвалы шести социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов.

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Утром в субботу, 26 сентября, сообщалось, что уровень воды в реке Амур возле Комсомольска-на-Амуре достиг категории опасного явления.