В стране и мире Террористическая группа подорвалась на собственной бомбе в Ираке Ян Брацкий Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в логове террористов. © Фото: Ameer Al Mohammedaw, dpa, Globallookpress Пятеро боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ* погибли в Ираке при подготовке террористического акта. Сообщение об этом распространила пресс-служба органов безопасности ближневосточного государства. По данным спецслужб, инцидент произошел на западе страны в районе города Рутба. «После уточнения информации стало ясно, что автомобиль взорвался в одном из укрытий боевиков ИГ*, когда они начиняли его взрывчаткой. В результате погибли пятеро боевиков», - приводит РИА Новости сообщение ведомства. О победе над боевиками ИГИЛ* иракская национальная армия и спецслужбы заявили еще в конце 2017 года. С тех пор силы безопасности и партнеры по международной коалиции продолжают зачистки отдельных ячеек организации. *«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика