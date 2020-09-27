Иммунолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 этой осенью

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России этой осенью не будет иметь взрывного характера, как весной. С таким заявлением выступил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Врач отметил готовность медицинских учреждений и персонала к приему больных, а также опробованные методики лечения COVID-19. Сейчас, считает иммунолог, самые благоприятные условия для распространения респираторных заболеваний, включая коронавирус.

«Из-за похолодания осеннего, зимнего периода впереди люди будут собираться в закрытых помещениях, пользоваться больше транспортом. То есть нас ждут более тесные контакты, и все это будет приводить к распространению коронавирусной инфекции», - отметил Болибок в интервью сайту «Комсомольской правды».

Рост числа инфицированных, считает он, наступит с первыми холодами, но кратным уже не будет. В борьбе с инфекцией поможет коллективный иммунитет, который в значительной степени сформировался у россиян после пандемии.

«При необходимости могут быть развернуты дополнительные койки, которые будут хорошо оснащенными кислородом, с аппаратами», - добавил врач.

Владимир Болибок отметил важность соблюдения санитарного режима и использования индивидуальных защитных средств.

По состоянию на 26 сентября в России за сутки было зарегистрировано 7523 новых случая COVID-19 в 85 регионах. За последние 24 часа скончались 169 инфицированных и 6004 смогли победить болезнь и были выписаны из больниц.