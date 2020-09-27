Трамп пообещал в случае победы на выборах покончить с зависимостью экономики США от Китая

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на предстоящих выборах главы государства раз и навсегда покончить с зависимостью американской экономики от Китая и превратить Соединенные Штаты в «производственную сверхдержаву». Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании.

«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», - пообещал действующий американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что он может проиграть на предстоящем голосовании лишь в случае жульничества со стороны его оппонентов.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября.