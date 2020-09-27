СМИ: российские ученые предложили лечить COVID-19 как токсическое отравление

Лечить тяжелую форму болезни, вызванную коронавирусом, можно тем же способом, что и в случаях отравлений ядами, повышающими уровень свободного железа в крови. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

В проведенном исследовании специалисты отталкивались от гипотезы, которая была выдвинута их китайскими коллегами из университета Ибин и Сычуаньского университета науки и техники. Последние считают, что COVID-19 обладает гемотоксическим действием, в следствие чего из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа. Попадая в кровь, он деформирует стенки сосудов, а после и внутренних органов. Из-за избытка свободного железа происходит капиллярная утечка (разлет плазмы крови через стенки сосудов - прим. ред.), и поток кислорода, доставляемого к тканям, становится меньше.

Так как именно эти симптомы наблюдаются у зараженных коронавирусом с тяжелым течением болезни, питерские специалисты предложили лечить данную инфекцию как отравление гемолитическими ядами, пишут «Известия».

В России за время пандемии было официально подтверждено 1 143 571 случаев заболевания COVID-19, 940 150 человек медикам удалось вылечить, 20 225 пациентов, к сожалению, скончались.