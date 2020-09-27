Температура в Петербурге побила рекорд 1974 года

В субботу, 26 сентября, температура воздуха в Санкт-Петербурге поднялась до отметки 22,5 градусов со знаком плюс. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, отметив что последний раз столь высокие показатели в северной столице в этот день были зафиксированы 46 лет назад.

«Сегодня температура воздуха на метеостанции Санкт-Петербурга достигла температуры +22,5°. Таким образом в Северной столице обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 26 сентября, который до этого составлял +21,7° и был установлен в 1974 году», - написал он на своей странице в Facebook

Синоптик подчеркнул, что настолько тепло в Санкт-Петербурге в середине третьей декады сентября не было за всю историю метеонаблюдений. При этом он допустил, что новый температурный рекорд для города будет установлен и в воскресенье.

Потепление сейчас наблюдается и в Москве, но уже в предстоящий понедельник, по прогнозам Гидрометцентра, температура пойдет на спад. Впрочем, как уверяют синоптики, похолодание не будет существенным, а температурные показатели все равно будут выше нормы. Такая погода продержится в городе несколько дней, а потом столбики термометров вновь поползут наверх.