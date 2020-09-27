Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Алеппо

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию в селении Ханаср провинции Алеппо.

За помощью обратился глава поселка. Большинство из 70 семей, проживающих в этом населенном пункте, находятся в трудном материальном положении. Многие женщины в одиночку воспитывают несколько детей. Их мужья погибли на войне или до сих пор несут службу в правительственной армии.

«Спасибо российским военным за то, что так быстро откликнулись на нашу просьбу. У нас в поселении живет 70 семей. Многие не могут себе позволить богатый стол. Теперь у людей будет запас продуктов на некоторое время», - заявил глава сельской общины Лоран Идрис.

Продуктовых наборов привезли в избытке, больше, чем запрашивали жители. Теперь минимум неделю им не нужно заботиться о том, что приготовить на ужин. И вскоре подоспеет новая гуманитарная акция. Российские военные запланировали вновь посетить этот город уже в ближайшее время.

«Данный населенный пункт находится в местности, недавно освобожденной от незаконных вооруженных формирований. Люди здесь особо нуждаются в подобного рода гуманитарных акциях со стороны российских военных», - уверен представитель ЦПВС Алексей Культин.

Сейчас сотрудники ЦПВС планируют новые гуманитарные акции и составляют список населенных пунктов, в которые продовольственные наборы и необходимые медикаменты будут доставлены в первую очередь.