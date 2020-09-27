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Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможные санкции против страны

Ян Брацкий
03:01 27.09.2020
По мнению министра иностранных дел республики, ее будущее будет решаться не на баррикадах, а через конституционную реформу.
Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможные санкции против страны
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress

Иностранные санкции и любые другие ограничительные меры против Белоруссии и ее официальных лиц будут иметь обратный эффект. Об этом заявил глава министерства иностранных дел республики Владимир Макей, выступая в ООН.

«Призываем наших партнеров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом», - цитирует Макея РИА Новости.

Ранее глава МИД завил, что белорусы сами решат судьбу своей страны и сделают это не на баррикадах, а через конституционную реформу.

Власти ЕС по-прежнему не признают результаты выборов в Белоруссии, в которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Окончательно согласовать санкции мешает позиция Кипра.

Массовые беспорядки на улицах крупных белорусских городов не утихают с 9 августа. Для разгона протестующих милиция применяет спецсредства.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, но после почти всех отпустили под обязательство не принимать участие в незаконных акциях.

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