Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможные санкции против страны

Иностранные санкции и любые другие ограничительные меры против Белоруссии и ее официальных лиц будут иметь обратный эффект. Об этом заявил глава министерства иностранных дел республики Владимир Макей, выступая в ООН.

«Призываем наших партнеров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом», - цитирует Макея РИА Новости.

Ранее глава МИД завил, что белорусы сами решат судьбу своей страны и сделают это не на баррикадах, а через конституционную реформу.

Власти ЕС по-прежнему не признают результаты выборов в Белоруссии, в которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Окончательно согласовать санкции мешает позиция Кипра.

Массовые беспорядки на улицах крупных белорусских городов не утихают с 9 августа. Для разгона протестующих милиция применяет спецсредства.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, но после почти всех отпустили под обязательство не принимать участие в незаконных акциях.