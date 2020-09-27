Глава МИД Белоруссии рассказал в ООН о конституционной реформе в стране

Народ Белоруссии самостоятельно решит судьбу своей страны, и сделает это не на баррикадах, а через конституционную реформу.

С таким заявлением выступил глава МИД Республики Владимир Макей, который принял участие в общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Будущее Белоруссии будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны. Решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране, - приводит ТАСС заявление Макея.

Со слов главы белорусской дипломатии, некоторые западные правительства предпринимают постоянные попытки расшатать внутриполитическую ситуацию в стране и ввергнуть республику в хаос.

«Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», - добавил министр иностранных дел.

Любые попытки вмешательства во внутренние дела страны будут иметь обратный эффект, предупредил глава МИД.