Спасатели локализовали крупный природный пожар под Ростовом
Для ликвидации возгорания, площадь которого составила 100 гектаров, МЧС привлекло 193 человека и 44 единицы техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Пожарные локализовали крупный природный пожар в Аксайском районе Ростовской области. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по региону.
Для ликвидации возгорания, площадь которого составила 100 гектаров, МЧС привлекло 193 человека и 44 единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.
В субботу стало известно о двух природных пожарах в соседних Азовском и Аксайском районах Ростовской области. Возгорание в Азовском районе вскоре было локализовано. Борьба с огнем Аксайском районе была осложнена сильными порывами ветра и труднодоступной местностью.