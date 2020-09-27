В стране и мире Спасатели локализовали крупный природный пожар под Ростовом Роман Захаров Для ликвидации возгорания, площадь которого составила 100 гектаров, МЧС привлекло 193 человека и 44 единицы техники. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Пожарные локализовали крупный природный пожар в Аксайском районе Ростовской области. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по региону. Для ликвидации возгорания, площадь которого составила 100 гектаров, МЧС привлекло 193 человека и 44 единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал. В субботу стало известно о двух природных пожарах в соседних Азовском и Аксайском районах Ростовской области. Возгорание в Азовском районе вскоре было локализовано. Борьба с огнем Аксайском районе была осложнена сильными порывами ветра и труднодоступной местностью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика