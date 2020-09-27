Бушующая стихия: в Воронежской области горят леса на площади 65 гектаров

В Воронежской области настоящая беда: сразу в нескольких селах и поселках полыхают леса. По данным начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергея Хренова, пожарные с земли и воздуха тушат возгорание лесов и кустарника на площади 65 гектаров.

При этом в МЧС сообщили, что огонь в одном из районов перекинулся на жилые дома.

Специалисты предположили, что крупные пожары бушуют из-за сухого ветра 18 м/с, который усугубляет обстановку в регионе. По информации местной администрации, из-за пожаров в двух поселениях района вводится режим ЧС.

Очевидцы публикуют видео, на которых видно, как огромное пламя охватило леса. Местные жители утверждают, что огнем, в частности, охвачено село Бабяково и поселок Отрадное. К тушению пожара привлекли авиацию МЧС.

Последние недели в Воронежской области установилась крайне сухая погода. На территории 28 муниципальных образований установился пятый класс пожарной опасности - это чрезвычайная степень пожарной опасности, пишет РИА Новости.