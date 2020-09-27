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Мишустин утвердил правила предоставления субсидии КРДВ

Анна Берестовая
23:31 27.09.2020
В результате реализации субсидий ожидается увеличение числа рабочих мест на территории Арктической зоны.
Мишустин утвердил правила предоставления субсидии КРДВ
© Фото: kremlin.ru

Глава кабмина Российской Федерации официально утвердил правила предоставления субсидии Корпорации развития Дальнего Востока в рамках управления Арктической зоной.

Государственное финансирование будет предоставлено КРДВ для реализации затрат на заключение соглашений об инвестиционной деятельности, а также на работу по приему заявок на соответствующие соглашения. Кроме того, средства пойдут на ведение реестра резидентов Арктической зоны, создание дочерних обществ КРДВ и иные функции, предусматриваемые законодательством.

Такую информацию предоставляет пресс-служба кабинета министров России.

Предполагается, что направление субсидий на управление Арктической зоной повлечет прирост инвестиций из внебюджетных источников, а также стимулирует увеличение числа рабочих мест на территориях данной зоны.

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