Мишустин утвердил правила предоставления субсидии КРДВ

Глава кабмина Российской Федерации официально утвердил правила предоставления субсидии Корпорации развития Дальнего Востока в рамках управления Арктической зоной.

Государственное финансирование будет предоставлено КРДВ для реализации затрат на заключение соглашений об инвестиционной деятельности, а также на работу по приему заявок на соответствующие соглашения. Кроме того, средства пойдут на ведение реестра резидентов Арктической зоны, создание дочерних обществ КРДВ и иные функции, предусматриваемые законодательством.

Такую информацию предоставляет пресс-служба кабинета министров России.

Предполагается, что направление субсидий на управление Арктической зоной повлечет прирост инвестиций из внебюджетных источников, а также стимулирует увеличение числа рабочих мест на территориях данной зоны.