Генсек ООН переговорит с лидерами Армении и Азербайджана в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш переговорит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с обострившейся ситуацией в зоне Нагорного Карабаха. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Он (Гутерреш – прим.) проведет разговоры с президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении», - говорится в заявлении Дюжаррика.

Он добавил, что генеральный секретарь заявил о полной поддержке важной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме того, Гутерреш настоятельно призвал стороны конфликта работать в тесном контакте с ними для скорейшего возобновления диалога без предварительных условий, уточняет РИА Новости.

Конфликт на линии соприкосновения в районе Карабаха обострился 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что Карабах подвергся «воздушным и ракетным атакам». В оборонном ведомстве Азербайджана, в свою очередь, объявили об обстреле ВС Армении населенных пунктов, в результате которых погибли мирные жители. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, подверглись артиллерийскому обстрелу.

Ранее Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов.