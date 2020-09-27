Поддержать мир и остановить пандемию: какие акценты расставил Путин в своей речи на Генассамблее ООН

Все внимание на этой неделе было приковано к юбилейной 75-ой Генассамблее ООН. Организация Объединенных Наций была образована сразу после окончания Второй мировой войны и пришла на смену Лиге Наций, которая, по сути, провалила свою работу. После победы над фашизмом ООН создавалась как новый, всем понятный механизм по подержанию мира, где путем переговоров должны решаться самые сложные мировые вопросы.

Так и было до последнего времени. Но по мере того, как попытки переписывания истории становились все активнее, как у Советского Союза, а теперь и у России, все настойчивее пытались отобрать звание страны и народа – победителя, все активнее начинали звучать и предложения реформировать Совбез ООН.

Многим на Западе очень не нравится, что право вето есть всего у пяти стран-победительниц, в том числе и у России. И множество раз именно Москва останавливала в ООН разного рода безумные инициативы. В 2012 году Россия заблокировала принятие резолюции, предусматривающей отстранение президента Сирии Башара Асада от власти и введение экономических санкций против Дамаска. Россия защитила и сербских военных, наложив вето на проект резолюции, касающейся трагических событий в Сребренице в 95-ом.

Вашингтон это никогда не останавливало, но именно это право вето до сих пор не дает Штатам действовать, прикрываясь именем ООН. Хотя желание использовать ООН в своих корыстных интересах – к огромное. Именно об этом говорил в своей речи на Генассамблее президент РФ Владимир Путин. В этот раз лично в Нью-Йорк ни он, ни кто-либо другой из мировых лидеров не поехал, обращение было записано. Путин говорил о необходимости объединения, о том, что санкции и бесконечные торговые войны – особенно на фоне пандемии – недопустимы. И уже традиционно призывал всех остановиться, одуматься, и проявить уважение хотя бы к здравому смыслу.

«Имею честь представить вам записанное обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - обращается перед выступлением главы государства к участникам полпред России при ООН Василий Небензя.

Такая форма представления на Генеральной ассамблее ООН еще никогда не применялась. Глобальная пандемия переформатировала буквально все, и даже сложившийся десятилетиями протокол проведения главного мероприятия организации. Практически пустой конференц-зал, от каждой страны лишь по одному представителю. Впервые Организация Объединенных Наций для соблюдения социальной дистанции, разъединила ее представителей.

Лидеры государств появляются лишь на экранах огромных мониторов, заранее записав и прислав свои обращения. Пандемия стала серьезным ударом для всех стран, заявляет в своей речи Путин. И именно в этот момент, говорит российский президент, как никогда важно объединить усилия мировых держав.

«Мы все столкнулись и с принципиально новым вызовом – пандемией коронавируса. Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое – сотни тысяч человеческих жизней. Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств – все это реалии сегодняшнего дня», - подчеркивает он.

И Россия, говорит Путин, готова протянуть руку помощи всем, кто в этом нуждается. Минобороны РФ и национальный центр им. Гамалеи создали уникальную вакцину против коронавируса и достаточно эффективные препараты для лечения COVID-19 и готовы поделиться своими наработками. Путин приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в скорейшем появлении вакцины в своей стране, предлагая не откладывать вопрос в долгий ящик и провести видеопереговоры на самом высоком уровне.

«Накопленный научный, производственный потенциал, клинический опыт российских врачей позволили оперативно разработать линейку тест систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем и зарегистрировать первую в мире вакцину – "Спутник V". Вновь повторю: мы абсолютно открыты и настроены на партнерство. В этой связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса», - отмечает президент.

Первое, о чем говорят во всем мире, когда речь заходит о пандемии, это о российской вакцине против COVID-19. И Путин, зная об этом, не пытается спекулировать или добиваться каких-то преференций. Наоборот, в знак доброй воли, предлагает провести бесплатную вакцинацию всех желающих сотрудников ООН. Чтобы подразделения организации могли работать в любой точке планеты, невзирая на смертельный вирус. Там, где их помощь будет необходима.

«С опасным вирусом может столкнуться каждый. Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», - поясняет глава РФ.

В ООН уже оценили жест российского президента. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в мире предложение Путина действительно выглядело как рука помощи.

«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», - говорит пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Уже через несколько часов речь Путина по обе стороны океана, разбирается на цитаты, а предложение вакцинировать сотрудников ООН выходит в топы новостей.

«Президент Владимир Путин воспользовался обращением к Генассамблее для того, чтобы донести идеи своего правительства относительно коронавируса… Он сказал, что Россия готова поставлять свою вакцину другим странам и предложил бесплатно сделать прививки сотрудникам ООН», - сообщает Politico. «Путин в видеообращении заявил, что Россия открыта для партнерства с другими странами над первой вакциной «Спутник V», - информирует France 24. «Российский лидер предложил бесплатно провакцинировать от коронавируса сотрудников ООН», - пишет Independent. «Путин всегда подчеркивал целесообразность «концерна великих держав» для управления мировыми делами. Он повторил, что ООН и особенно ее Совет Безопасности как раз и являются таким форумом», - добавляет National Interest.

Самые, казалось, несокрушимые мировые экономики под натиском COVID-19 уже понесли гигантские потери. И сколько еще продлится спровоцированный пандемией экономический кризис, предсказать пока невозможно. Масштабы бедствия экспертам еще только предстоит оценить. И чтобы восстановить мировую экономику понадобятся годы и нестандартные решения. В разгар пандемии экономические санкции и бесконечные торговые войны лишь осложняют ситуацию. Многие страны мира из-за санкций не имеют возможности ввозить товары первой необходимости и остаются со своими проблемами один на один.

В марте этого года, на саммите большой двадцатки, Путин уже предлагал ввести так называемые «зеленые коридоры». Так, как это сделала у себя Россия еще несколько месяцев назад. Теперь президент вновь напомнил о своем предложении.

«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», - говорит Путин.

В этом году, напоминает он, мир отмечает сразу два напрямую связанных исторических события. Юбилей – 75 лет – окончания Второй мировой войны и образования ООН. Путин единственный из мировых лидеров, кто записал свое обращение на фоне юбилейного логотипа организации. А еще за его спиной – официальный девиз этой Генассамблеи: «Общее будущее, общими силами», который как нельзя точно отражает то, что декларирует российский президент. Вот только попытка переписать общее прошлое, общую историю Второй мировой войны, по словам Путина, разрушает сами основы послевоенного мироустройства. Тех, кто сейчас стремятся иначе трактовать историю войны, он называет коллаборационистами сегодняшнего дня.

«Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно – так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах, попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала. Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям», - заявляет президент.

Несмотря на всю сложность и, порой, непредсказуемость мировых политических процессов, уверен Путин, ООН достойно выполняет свою главную миссию по сохранению мира. И Совет безопасности, совет пяти стран победительниц, главный отвечающий за поддержание мира орган. Однако в последнее время все чаще звучат предложения его реформировать. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже призывал расширить Совбез, приняв Турцию в качестве его постоянного члена. Якобы «пять стран из 194 не могут судить весь мир».

О своем желании и готовности войти в состав Совбеза заявляют Индия, Япония, Бразилия. Уже несколько лет этого добивается и Германия. Похоже, перед уходом со своего поста Ангела Меркель пытается войти в историю и навсегда сбросить с Германии ярмо страны-агрессора и получить доступ к рычагам глобальных геополитических процессов.

«Нам нужны реформы. Организация Объединенных Наций должна продолжать развиваться, чтобы быть в состоянии справиться с глобальными проблемами 21 века. Германия готова и впредь брать на себя ответственность, и будет рада сделать это в расширенном составе Совета Безопасности», - отмечает она на Генассамблеи.

По словам политолога Алексея Мухина, Меркель – уходящий федеральный канцлер – предложив реформировать ООН, бросила «пробный камень».

«Германия находится в ущемленном положении, как страна, проигравшая Вторую мировую, и Ангела Меркель хочет ситуацию изменить. Именно эта подоплека была подложена под ее речь на Генассамблеи», - уточняет он.

Но призывы к реформированию ООН не сводятся лишь к расширению состава участников Совета безопасности. Уже несколько лет, страны - традиционные союзники США, продавливают идею отмены права вето и перехода к коллективному принятию решения большинством голосов. Россия не против реформ, говорит Владимир Путин и призывает Совбез полнее учитывать интересы всех стран, все разнообразие их позиций. Но отменив право вето, можно совершить не поправимую ошибку.

«Такое право пяти ядерных держав – победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс. Это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс или как минимум избегать решений, категорически неприемлемых для других, действовать в рамках международного права, а не в зыбкой, серой зоне произвола и нелегитимности», - говорит он.

Чтобы решить накопившиеся за годы работы вопросы внутри самого Совбеза, Путин еще в начале года предложил лидерам пяти государств - постоянных членов Совета безопасности, встретиться и согласовать свои позиции по главным мировым проблемам. Своеобразная «Ялтинская конференция 2.0», когда лидеры стран антигитлеровской коалиции, собравшись вместе, фактически сформировали все послевоенное мироустройство. Но встретиться лично помешала пандемия.

«Эта инициатива носит характер определяющей точки, от которой мы начнем отчет времени и пространства. Поэтому Путин и говорит - давайте те, кто этот мир создал, соберемся и поймем, можем ли мы договориться, способны ли продиктовать новые правила и будут ли они соблюдаться всеми или нет. Если нет, давайте реформировать», - объясняет политолог Леонид Крутаков.

Послание Путина на Генеральной ассамблее ООН уже многие сравнивают с его речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда российский президент впервые на весь мир заявил о невозможности существования однополярного мира. О том, что НАТО в нарушении всех договоров, продолжает стягивать войска к российским границам, о том, что единственным механизмом принятия решений о применении военной силы может быть только устав ООН. И вот теперь, фактически в одиночестве, Путин продолжает отстаивать единственный на сегодняшний день, еще способный предотвратить глобальный вооруженный конфликт, орган.