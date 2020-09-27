Трамп представил кандидата на должность члена Верховного суда

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Торжественная церемония состоялась в Розовом саду Белого дома. Трамп появился перед журналистами в компании Барретт и сообщил о своем окончательном выборе, пишет ТАСС.

«Сегодня для меня честь выдвинуть кандидатуру судьи Эми Кони Барретт», - заявил Трамп, отметив, что надеется на быструю процедуру рассмотрения и утверждения ее кандидатуры в Сенате Конгресса США.

Барретт известна своими консервативными взглядами, в частности, она выступает против абортов. По мнению агентства Bloomberg, выдвижение ее кандидатуры должно помочь действующему президенту США одержать победу на выборах, которые назначены на третье ноября этого года.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. В состав Верховного суда входят девять человек. Место в Верховном суде США стало вакантным после смерти 87-летней Рут Бейдер Гинзбург, которая была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда.