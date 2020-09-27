В Москве спасатели вынули из реки автомобиль, который вылетел с набережной

В Москве спасатели достали из реки Яуза Volkswagen, который ранее вылетел с Овчинниковской набережной прямо в водоем.

Водитель выжил, но получил многочисленные порезы и ушибы. Мужчине уже оказывают помощь медики. Машину же пришлось вынимать из глубины московских речных вод с помощью крана.

Иномарку вытаскивают из воды с помощью специального аппарата. В первые секунды на кадрах виден только трос, которым в темноте вытягивают авто. Вскоре на поверхности появляется сама машина, точнее задний бампер.

Сначала он был приоткрыт, но захлопнулся, как только вынырнул.

Автомобиль поднимают очень плавно. Двери машины раскрыты, из салона выливается вода. Иномарка выходит из воды под наклоном, по диагонали.

Напомним, Volkswagen вылетел в реку вечером в воскресенье, 27 сентября. Водитель выбрался из тонущего автомобиля, у него порезаны руки и лицо.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение водителем правил дорожного движения.