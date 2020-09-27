Православные христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

Русская православная церковь (РПЦ) 27 сентября отмечает один из двенадцати своих главных праздников - Воздвижение Креста Господня.

Двенадцать двунадесятых христианских праздников имеют отношение к событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (такое полное название носит праздник) - один из них и единственный, посвященный сразу двум событиям: обретению Креста Господня в IV веке в Иерусалиме и возвращению его из Персии спустя 300 лет. Дата этого праздника является непереходящей и всегда приходится на 27 сентября.

Поиски креста, на котором был распят Иисус Христос, начались в IV веке по распоряжению первого римского императора-христианина Константина Великого. В 326 году (по другим данным, в 325 году) его мать, царица Елена, во время паломнической поездки в Иерусалим посетила раскопки на Голгофе, где нашла три креста, четыре гвоздя и табличку с аббревиатурой INRI (Иисус Назарянин, Царь Иудейский). Считается, что над головой Христа эту табличку прибил Понтий Пилат.

После этого епископ Иерусалима Макарий I поднялся с крестом на возвышенность, чтобы оповестить верующих об обнаружении святыни, и несколько раз поднял - воздвиг - находку над головами собравшихся людей. Именно это дало название празднику.

В 614 году Иерусалим был завоеван и разграблен персидским царем Хосровом II и крест, в числе других реликвий, был вывезен в Персию, но спустя несколько лет византийский император Ираклий возвратил святыню обратно.