Пострадавшим при обрушении перехода в подмосковном Ступине выплатят компенсацию

Граждане Киргизии, которые пострадали в результате обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступине, получат компенсации в размере месячной зарплаты. Об этом сообщили в Государственной службе миграции при правительстве республики.

Договоренность была достигнута по итогам встречи в Москве замглавы Госслужбы миграции Киргизии с директором по подбору персонала и коммуникации логистического предприятия FM Logistic.

Помимо этого, представители киргизской стороны встретились с главврачом Ступинской центральной клинической больницы, куда доставили около 30 пострадавших. Уточняется, что двое из них находятся в тяжелом состоянии с переломом основания черепа. Их вывезут санавиацией в Раменское и Солнечногорск.

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что из 31 госпитализированного после ЧП в Ступине шестеро находятся в тяжелом состоянии. Всего в результате трагедии пострадал 51 человек.