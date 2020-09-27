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Пострадавшим при обрушении перехода в подмосковном Ступине выплатят компенсацию

Виктория Ивашечкина
21:15 27.09.2020
В результате происшествия ранения разной степени тяжести получили 51 человек.
Пострадавшим при обрушении перехода в подмосковном Ступине выплатят компенсацию
© Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

Граждане Киргизии, которые пострадали в результате обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступине, получат компенсации в размере месячной зарплаты. Об этом сообщили в Государственной службе миграции при правительстве республики.

Договоренность была достигнута по итогам встречи в Москве замглавы Госслужбы миграции Киргизии с директором по подбору персонала и коммуникации логистического предприятия FM Logistic.

Помимо этого, представители киргизской стороны встретились с главврачом Ступинской центральной клинической больницы, куда доставили около 30 пострадавших. Уточняется, что двое из них находятся в тяжелом состоянии с переломом основания черепа. Их вывезут санавиацией в Раменское и Солнечногорск. 

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что из 31 госпитализированного после ЧП в Ступине шестеро находятся в тяжелом состоянии. Всего в результате трагедии пострадал 51 человек.

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