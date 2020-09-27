Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с ситуацией в Карабахе

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов. Об этом сообщили в представительстве страны в суде.

«Армения потребовала применить в отношении Азербайджана промежуточные меры, в частности, обязать его прекратить бомбардировки гражданских объектов», - говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.

Уточняется также, что Азербайджан должен воздерживаться от неизбирательных наступательных действий и использования в качестве целей граждан, гражданских объектов, населенных пунктов.

Конфликт в районе Карабаха обострился 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что он подвергся «воздушным и ракетным атакам». В оборонном ведомстве Азербайджана, в свою очередь, объявили об обстреле ВС Армении населенных пунктов, в результате которых погибли мирные жители. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, подверглись артиллерийскому обстрелу.