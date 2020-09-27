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Лукашенко ответил на требование Макрона уйти в отставку

Виктория Ивашечкина
20:29 27.09.2020
По словам белорусского лидера, французский президент сам должен был покинуть пост главы страны на фоне протестов «желтых жилетов».
Лукашенко ответил на требование Макрона уйти в отставку
© Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал французского президента Эммануэля Макрона незрелым политиком. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Так Лукашенко ответил на заявление президента Франции, который ранее призвал его покинуть пост главы государства.

«Как президент страны, исходя из принципов самого Макрона, хочу сказать, что сам президент Франции, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты», - отметил Лукашенко, передает агентство Белта

Также Лукашенко напомнил об акциях движения Black Lives Matter и протестах мусульман в Марселе и Лионе. Белорусский лидер отметил, что Минск готов стать площадкой для переговоров Макрона с представителями этих групп о передаче власти.

Подытожив, Лукашенко заявил, что его французский коллега слишком много внимания уделяет выборам в Белоруссии.

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