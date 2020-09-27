Огонь, погромы, боевое оружие: как в США вновь набирают обороты протесты Black Lives Matter

Непростые времена переживают США: на сегодняшний день эта страна является настоящим лидером антирейтинга. Во-первых, в Штатах на неделе общее число заражений коронавирусом перевалило за семь миллионов. Во-вторых, едва подутихли протесты Black Lives Matter, как решение суда провинциального города Луисвилль разожгло новые погромы.

Дело в том, что активистов не устроили обвинения, которые предъявили полицейским, убившим при задержании чернокожую девушку в марте этого года. И вот уже в нескольких штатах на разных концах страны погромщики опять жгут полицейские участки, громят магазины и стреляют из боевого оружия.

Ситуация в США сейчас настолько шаткая, что все сдетонировать может и от меньшей искры. До президентских выборов остается пять недель, и хотя преимущество пока за Джо Байденом, всем очевидно, что полагаться на эти цифры нельзя. Вполне возможно, что «молчаливое большинство», которое поддерживает Трампа, проявит себя только в день голосования. Если голоса разделятся поровну, то решить исход выборов сможет либо конституционный суд, либо... переворот.

И хотя это слово в Штатах сейчас произносят очень аккуратно, практически шепотом, но все же произносят. И чем дальше - тем чаще.

Погромщики не стесняются применять силу против полиции. В ходе протестов неизвестные открыли огонь из боевого оружия. Ранили двоих полицейских и задели еще 14 человек. Инцидент расследуют, но о том, чтобы кто-то понес наказание, пока ничего неизвестно.

Безнаказанность подогрела аппетиты толпы. Протестующие подожгли полицейский участок, а после отправились громить близлежащие здания.

Местные власти не стали ждать, когда Луисвилль превратится во второй Миннеаполис - на помощь полицейским направили силы национальной гвардии. Протест разгоняли слезоточивым газом, в город ввели тяжелую технику.

Протесты BLM, конечно же, Луисвиллем не ограничились. Погромщики выходят на улицы по всей Америке: разоряют дома, рушат магазины, поджигают полицейские участки… демонстрациями охвачены штаты Кентукки, Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк. На одном только Манхэттене ежедневно проходят по семь-восемь акций протеста в день, каждый из которых собирает по несколько тысяч человек.

Сторонники Трампа традиционно стараются держаться в стороне, но сейчас, похоже, даже они не выдерживают. В Нью-Йорке вслед за огромным граффити BLM появилась оскорбительная надпись в адрес местного демократического руководства, открыто потворствующего погромщикам. К разочарованию республиканцев надпись закрасили меньше чем за 24 часа.

Чтобы противостоять беспорядкам, простые американцы, те самые сторонники республиканской партии, почти у каждого из которых есть дома минимум одна винтовка, организовывают отряды вооруженного ополчения. Пока они просто стоят вдоль обочин и помогают полиции следить за порядком.

Этих людей называют «Молчаливое большинство». Кричать о своих политических предпочтениях они и правда не любят. И в молчании сторонников Трампа кроется опасность для демократов. Все нынешние рейтинги кандидатов в президенты Соединенных Штатов не учитывают голоса тех, кто не любит участвовать в опросах. А значит, на преимущество Байдена сильно рассчитывать не стоит. В день выборов сторонники Трампа могут все так же в тишине прийти на избирательные участки. А после - и на улицы Америки.

Если выборы закончатся ничьей, то вариантов развития событий несколько. Один из них - переворот. Тем более, что танки для подавления народного недовольства уже в Луисвилле, а демократы и республиканцы уже несколько месяцев репетируют гражданскую войну.



Второй вариант, более цивилизованный - суд. Долгие годы конституционный суд был подконтролен демократам, но, как назло, на прошлой неделе умерла судья Рут Гинзбург, легенда и крепкий тыл либералов. Ее место заняла консервативно настроенная Эми Баррет, а значит, теперь перевес в суде у республиканцев, и можно не сомневаться, что в спорной ситуации победу отдадут Трампу. Такое уже было в 2000-м году, когда конституционный суд назначил пересчет голосов в штате Флорида, и это позволило Джорджу Бушу - младшему заполучить заветное кресло в Овальном кабинете.

Понимая все это, демократы идут на крайние меры. Майкл Блумберг собрал $16 миллионов для оплаты долгов жителей той самой Флориды, вышедших из тюрьмы. По закону там нельзя голосовать тем, кто был осужден и не расплатился по долгам. То есть, фактически Блумберг покупает голоса колеблющегося штата. Трамп уже дал оценку этому решению оппонентов.

Судя по всему ни один, ни другой кандидат просто так овальный кабинет не отдаст. На войне, как говорится, все средства хороши. И в пылу взаимных обвинений кандидаты все чаще называют вещи своими именами. На неделе Трамп комментировал новые данные по истории с мнимым вмешательством России в выборы 2016-го года. Оставить эту тему в покое, конечно же, демократы не могут.