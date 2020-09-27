В духе спецоперации: как прошла и чем обернулась секретная инаугурация Лукашенко

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошлой неделе прошла стремительно и практически по-партизански. Тому есть логичное объяснение: именно к ней так называемая оппозиция готовила новые массовые выступления и провокации.

Утром 23 сентября улицы Минска внезапно опустели и по ним промчался президентский кортеж в сопровождении мотоциклистов. Маршрут символичный - сначала Проспект Независимости, потом Победителей. Так началась шестая инаугурация Александра Лукашенко.

Все вышло конспиративно - в духе спецоперации. Церемония во дворце Независимости не анонсировалась и не транслировалась в прямом эфире. Не было ни зарубежных гостей, ни дипломатов. Большинству участников мероприятия, а их было больше 700, по слухам, поставили задачу явиться при полном параде в точку сбора. Куда едут, они узнали только в автобусах.

Держа правую руку на Конституции, Лукашенко зачитывает текст присяги на белорусском. Саму торжественную речь произносит на русском. Свое вступление в должность президент назвал днем победы над цветной революцией.

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов… Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственными, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», - заявляет он.

После Лукашенко в парадном мундире на площади перед Дворцом Независимости обратился к военным и силовикам со словами благодарности за то, что те фактически спасли страну.

«Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет! В этих сложных условиях система обеспечения национальной безопасности выстояла и на деле доказала свою эффективность», - добавляет президент.

Во время своей встречи с китайским послом - Пекин одним из первых поздравил Лукашенко с победой – белорусский лидер ответил всем, кто упрекает его в том, что инаугурация была тайной.

«Какая-то обида, претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что мы будем проводить это мероприятие. Ну, по-моему, по законам Беларуси мы не должны никого предупреждать, это внутреннее дело нашей страны. Никакой тайны нет. Но почему они это делают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу, как обычно, в субботу-воскресенье людей. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем, мы к этому готовы», - сказал Лукашенко.

Чтобы не давать провокаторам лишний повод устроить протестный шторм на улицах белорусских городов, президент был вынужден принять присягу столь стремительно, без предупреждения и телетрансляции. Ведь о том, что оппозиция готовилась к инаугурации как к последнему бою, было известно заранее.

В чатах призывы вооружаться, в пабликах выкладывали видеоинструкцию, как эффективно противостоять правоохранителям.

«Завтра надо обороняться иначе. Сцепка-стенка. Есть возможность блокировать удары руками и ногами – наносить удары», - писали в сообществах.

Как только стало известно про инаугурацию, телеграм-каналы, координирующие белорусские протесты, сразу призвали всех выходить на улицы. Демонстранты с файерами в руках блокировали дороги, строили металлические заграждения, бросали бутылки в ОМОН, а силовики отвечали дубинками. Противники Лукашенко в картонных коронах собрались у стелы «Минск - город-герой», навстречу им – водометы с оранжевой жидкостью. Кто-то вывесил повешенную тряпичную куклу с автоматом в руках.

Радикальные телеграм-каналы призывали к расправам над силовиками и их семьями. Неизвестные расписали подъезд дома, в котором проживает командир минского ОМОНа.

Но Запад упорно продолжает не замечать агрессию белорусских оппозиционеров. Зато реакция на инаугурацию не заставила себя ждать. Евросоюз, Канада, США, Великобритания грозят Белоруссии новыми санкциями.



Лондон обещает удвоить финансовую помощь на нужды оппозиции и обещает выделить дополнительно 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

«Учитывая задержку в Брюсселе, учитывая мошенническую инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции… Мы применим весь набор инструментов, который имеется в нашем распоряжении, чтобы привлечь Лукашенко и его режим к ответственности», - заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Латвия опубликовала новый список белорусских должностных лиц, которым запрещен въезд в ЕС. Литва отказалась закупать белорусскую электроэнергию, а строящуюся АЭС объявила угрозой ядерной безопасности Европы.



Свой посильный вклад в дело санкций против братской республики внесла и Украина – президент Владимир Зеленский отменил визит в Минск и предупредил Лукашенко о скором крахе. А глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что укрепление сотрудничества России и Белоруссии представляет угрозу для Киева.

«Мы взвешиваем все те риски, которые укрепление позиций России в Беларуси несет для Украины. И мы понимаем, что если Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать. И в соответствии с этим мы строим свое отношение к нему», - сказал он.

В Москве же подчеркнули - отказ некоторых стран признать Александра Лукашенко законно избранным президентом можно назвать косвенным вмешательством в дела суверенного государства.

Тем временем белорусский лидер продолжает выстраивать партнерские взаимоотношения, принимая в Минске российских губернаторов одного за другим. На встрече с главой Ленобласти Александром Дрозденко обсуждался вопрос альтернативы морским грузоперевозкам через прибалтийский порт в Клайпеде. А на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко Лукашенко предложил поучаствовать в строительстве космодрома «Восточный», а также рассказал, что запланировал отпуск в России.

«Я уже и детям своим сказал: выберем время и обязательно, начиная от Алтая, озеро Байкал, Приморье, Сахалин и Камчатка. Все-таки нужно побывать и посмотреть на это чудо природы», - отметил белорусский лидер.

Тем временем проигравшая на выборах Светлана Тихановская продолжает гостить у прибалтов и оттуда спешит напомнить о себе.

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом», - заявляет она.

Вдохновленная поддержкой западных кураторов, Тихановская уже почувствовала вкус власти и даже выдвинула условия французскому лидеру Эммануэлю Макрону: встретиться с ним в Вильнюсе готова, но только если тот будет активнее поддерживать белорусскую оппозицию.

«Я рада, что президент Макрон приезжает в Вильнюс. Не знаю, будет ли у меня возможность с ним встретиться, но мне известна позиция Литвы по Белоруссии. Литовские власти скажут, насколько важно, чтобы он участвовал в помощи нам для выхода из тупика. Президенту Макрону нужно говорить громче», - поясняет Тихановская.

С заместителем же помощника госсекретаря США Джорджем Кентом Тихановская встретилась без колебаний. Поблагодарила его за то, что Вашингтон не признал законность президентства Лукашенко, и намекнула на финансовые потребности молодой белорусской демократии под ее началом. До этого она уже общалась с американскими сенаторами по телефону, поприветствовала возвращение посла США в Белоруссию, но высказала опасение, что вручение дипломатических грамот Лукашенко может быть воспринято как его признание.

А тем временем американские политтехнологи всерьез взялись менять образ робкой домохозяйки на икону белорусских протестов. И сняли про это вдохновляющий фильм.

«Меня не интересовала политика. Я хотела быть хорошей мамой и супругой. Но сейчас я возглавляю революцию против последнего диктатора в Европе», - говорит Тихановская.

В начале недели Тихановская выступала в Европарламенте - читала по бумажке, требовала жестких санкций для родной страны. А после этого заверила своих соратников - заграница нам поможет.

«Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие… Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии», - отметила она.

Впрочем, далеко не все в Европарламенте поддержали музу белорусской революции. Депутат Мик Уоллес устроил Тихановской настоящий холодный душ по-ирландски, сравнив ее с Хуаном Гуайдо, только вот сравнение вышло нелестным. Уоллес отметил, что санкции куда сильнее ударяют по простым людям, а не представителям власти, и все знают, к чему приводит вмешательство Запада. Депутат заключил: «Превращение вас в Гуайдо Восточной Европы не делает вам чести».