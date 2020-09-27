Москвичам пообещали возвращение бабьего лета после похолодания

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москву после потепления на один день придет прохладная погода, после чего вновь вернется бабье лето.

По словам специалиста, в понедельник, 28 сентября, бабье лето возьмет перерыв. С запада придет небольшой атлантический циклон.

Ночью будет 8-10 градусов тепла, без осадков, днем столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов, передает РИА Новости.

Однако уже во вторник установится теплая погода с температурой от 15 до 20 градусов тепла днем, осадков не ожидается до конца недели. В ночные часы ожидается около 5-10 градусов выше нуля.

Такие показатели выше климатической нормы на пять градусов и соответствуют температуре начала сентября, отметил Тишковец.

Ранее эксперт назвал неприятные последствия продолжительного бабьего лета в России. Из-за данного природного явления первый зимний месяц может быть сырым и бесснежным.