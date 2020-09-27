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Миграционный провал: почему Германия ищет виноватых в притоке беженцев

Виктория Ивашечкина
Евгений Ксензенко
18:44 27.09.2020
При этом канцлер Австрии Себастьян Курц заявляет, что политика распределения мигрантов в ФРГ действительно потерпела крах, но не из-за якобы влияния России.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Marc Vorwerk, SULUPRESS.DE, Globallookpress

Главный кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Германии, и вероятный преемник Ангелы Меркель на этом посту, Фридрих Мерц, заявил о том, что оказывается, это Россия несет ответственность за приток беженцев в Европу. Это не первый случай, когда Европа возлагает всю вину по различным вопросам лично на российского президента Владимира Путина.

При этом про то, что это именно российская армия спасала, в частности, Сирию от уничтожения террористами, и это благодаря нашим солдатам сейчас там идет процесс возвращения беженцев и примирение сторон – ни слова.

Как ни слова о том, что это Ангела Меркель пять лет назад сама открыла европейские границы со словами – «Мы справимся с этим!». Уже очевидно - не справились. Еврокомиссия на этой неделе в панике решала, что же делать с неуправляемыми потоками мигрантов.

При этом канцлер Австрии Себастьян Курц, будучи сторонником жестких мер по борьбе с европейским миграционным кризисом, обострившимся в 2014-2015 годах, заявил, что политика распределения мигрантов в Германии действительно провалилась. Но вины Кремля здесь нет.

«У нас в Европе все больше конфликтов друг с другом. А стоило бы вместе защищать наши внешние границы - бороться против разного рода контрабандистов, поддерживать в этом друг друга», - честно признался политик.

Все это следствие одного решения Ангелы Меркель, которое и изменило историю Евросоюза. Пять лет назад она открыла границы ЕС и самой Германии для почти двух миллионов беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана ради демонстрации европейского гуманизма. Однако под видом беженцев в ЕС пробрались боевики, преступники и люди, которые действительно просто искали лучшей жизни, а не бежали ради ее спасения.

В Европарламенте отметили, что это решение войдет в историю как огромная ошибка. Причем это было решение именно Германии - фактически за весь Евросоюз. Интересы той же Франции отличаются от немецких с демографической точки зрения.

Первой поплатилась за ошибку сама Германия. Рейтинг Меркель упал, а в стране оказались миллион беженцев. Люди другого культурного кода, которые и не планировали интегрироваться, а просто хотели бы жить как дома, но за счет европейцев. Ассимилирование в большинстве случаев не получилось. Произошло обратное - в европейских городах появились маленький Афганистан, Сирия, Ирак, Алжир - со своими традициями и взглядами на то, как должны жить европейцы.

В той же Германии произошел всплеск изнасилований женщин и детей. Это дело рук так называемых мигрантов. Все просто. Этих людей нельзя было пускать в Европу. А причина всего этот кризис - западная международная политика. Особенно американская.

Новые жители Евросоюза за последние 5 лет устроили теракты в Германии, Бельгии и во Франции. Они не принимают европейских ценностей и могут в любой момент из скрытой угрозы стать явной.

Громкая новость этой недели - Франция опять была шокирована. В пятницу выходец из Пакистана напал с мачете на прохожих возле редакции сатирического журнала Шарли Эбдо. Это издание стало таким символом борьбы за ценности Старого Света, то есть свободу слова и традиции.

Еще один крайне опасный, но вполне ожидаемый результат провальной миграционной политики - укрепление ультраправых партий и рост поддержки неонацистов. И это происходит в той же Германии, стране, которая долгое время каялась и продолжается раскаиваться за преступления нацистов.

Нацистские и националистические тенденции в Германии появились именно после миграционного кризиса До этого, естественно, тоже были всякие фашистские встречи, кто-то обменивался символикой, где-то проходили собрания, но в основном в подвалах - подполье.

Другими словами, эпидемия коронавируса показала, что каждая страна в Европе сама по себе. Проблема с беженцами точно такая же - соседи готовы закрыться друг от друга в любой момент. И если раньше они откупались от Турции - Анкара держит границы на замке - а это миллионы беженцев - за шесть миллиардов евро и туманные обещания вхождения в Евросоюз, то теперь друг от друга.

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