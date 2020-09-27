СМИ: актер из «Антикиллера» Никита Логинов скончался в Москве
Артисту стало плохо на выходе театра «Около дома Станиславского».
© Фото: Никита Логинов, ВКонтакте
Актер Никита Логинов скончался в Москве на 57-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, артисту стало плохо на выходе театра «Около дома Станиславского», где он работал руководителем художественно-постановочной части. Причины смерти выясняются.
Логинов известен российскому зрителю по участию в проектах «Антикиллер», «ДМБ», «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат-9», «Москва. Три вокзала» и другим.