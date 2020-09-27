В стране и мире СМИ: актер из «Антикиллера» Никита Логинов скончался в Москве Анна Касаткина Артисту стало плохо на выходе театра «Около дома Станиславского». © Фото: Никита Логинов, ВКонтакте Актер Никита Логинов скончался в Москве на 57-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости. По данным СМИ, артисту стало плохо на выходе театра «Около дома Станиславского», где он работал руководителем художественно-постановочной части. Причины смерти выясняются. Логинов известен российскому зрителю по участию в проектах «Антикиллер», «ДМБ», «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат-9», «Москва. Три вокзала» и другим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика