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Президент Азербайджана ввел военное положение в ряде регионов страны

Виктория Ивашечкина
17:51 27.09.2020
Также в стране вводится комендантский час с 20:00 до 05:00 МСК.
Президент Азербайджана ввел военное положение в ряде регионов страны
© Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение с понедельника, 28 сентября, военного положения в ряде городов и регионов страны. Также стало известно о введении комендантского часа во всем Азербайджане с 20:00 до 05:00 МСК.

Ранее сообщалось, что Милли Меджлис парламент страны принял решение ввести военное положение в некоторых городах и регионах из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Такое решение парламент принял на внеочередном заседании. Объявление комендантского часа возлагается на МВД Азербайджана, передает РИА Новости.

Напомним, ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром, 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Министерство обороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.

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