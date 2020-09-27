В стране и мире Путин обсудил с премьером Армении резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе Анна Касаткина © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает сайт Кремля. «С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия», - говорится в заявлении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика