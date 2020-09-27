В стране и мире Рухнул прямо в Волгу: опубликованы первые кадры с места крушения самолета под Нижним Новгородом Виктория Ивашечкина В результате происшествия погибли двое человек. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ МЧС РФ опубликовал первые кадры с места крушения двухместного легкомоторного самолета под Нижним Новгородом. На записи видно, как рухнувшее воздушное судно находится прямо посередине Волги. Напомним, в воскресенье, 27 сентября, двухместный легкомоторный самолет потерпел крушение в районе поселка Михальчиково. По словам очевидцев инцидента, самолет при попытке взмыть вверх стал падать. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Обстоятельства произошедшего уточняются. В результате происшествия погибли двое человек В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика