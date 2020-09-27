В центре Минска задерживают участников протестов
В милиции призвали не идти на провокации и предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
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В Минске правоохранители провели задержания перед массовой акцией протеста. На марш в центре белорусской столицы вышли несколько десятков тысяч человек.
«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия», - сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
Она уточнила, что задержанных доставляют в территориальные РУВД. Ганусевич также предупредила участвующих в несанкционированных акциях об административной и уголовной ответственности и призвала «не идти на провокации», уточняет ТАСС.
По данным СМИ, силовики также задержали несколько протестующих недалеко от стелы «Минск – город-герой», которые двигались в конце колонны.