В центре Минска задерживают участников протестов

В Минске правоохранители провели задержания перед массовой акцией протеста. На марш в центре белорусской столицы вышли несколько десятков тысяч человек.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия», - сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Она уточнила, что задержанных доставляют в территориальные РУВД. Ганусевич также предупредила участвующих в несанкционированных акциях об административной и уголовной ответственности и призвала «не идти на провокации», уточняет ТАСС.

По данным СМИ, силовики также задержали несколько протестующих недалеко от стелы «Минск – город-герой», которые двигались в конце колонны.