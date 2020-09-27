Под Нижним Новгородом рухнул легкомоторный самолет

Двухместный легкомоторный самолет потерпел крушение в районе поселка Михальчиково под Нижним Новогородом. Авиасудно упало в авкваторию реки Волга в воскресенье, 27 сентября, около трех часов дня. Об этом сообщили ГУ МЧС по Нижегородской области.

«Самолет извлечен из акватории реки Волга силами центра ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области. В результате происшествия погибли 2 человека», - говорится в сообщении.

По словам очевидцев инцидента, самолет при попытке взмыть вверх стал падать.

© МЧС РФ

Для ликвидации последствий привлекались силы и средства: 28 человек, 10 единиц техники. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Обстоятельства произошедшего уточняются.