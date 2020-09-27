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Выживший при крушении Ан-26 курсант рассказал, что его спасло

Виктория Ивашечкина
16:27 27.09.2020
Молодой человек получил множественные ранения, однако, его состояние удалось стабилизировать.
Выживший при крушении Ан-26 курсант рассказал, что его спасло
© Фото: zelenskiy95, Facebook

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении Ан-26 под Харьковом. Об этом сообщил председатель Харьковской администрации Алексей Кучер.

«Он уже рассказывает, что происходило. Но не хотелось бы нагружать его. И следователи ГБР уже задавали вопросы. Поэтому там обстоятельства, которые он вспоминает, они изложены уже в протоколе допроса», - сказал Кучер, передает агентство РИА Новости.

Кучер отметил, что, по словам курсанта, тот выжил, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета. Также губернатор отметил, что к молодому человеку, который сейчас находится в больнице, приходили следователи Государственного бюро расследований.

«Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его», - объясни Кучер.

Напомним, военный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером в пятницу, 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. В результате трагедии погибли 26 человек.

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