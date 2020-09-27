В Армении проводят заседание Совбеза из-за ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза из-за обострившейся ситуации в Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Мане Геворгян.

Ранее Пашинян рассказал, что правительство Армении объявило в стране военное положение и мобилизацию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.

«В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с противодействием широкомасштабным операциям противника на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения», - уточнила Геворгян, передает РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По последним данным, есть погибшие среди гражданских.

При этом в Ереване заявляли, что Баку начал наступление на карабахском направлении. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована.