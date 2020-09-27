Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Армении проводят заседание Совбеза из-за ситуации в Карабахе

Виктория Ивашечкина
15:06 27.09.2020
Ранее армянская сторона объявила военное положение в стране и всеобщую мобилизацию.
В Армении проводят заседание Совбеза из-за ситуации в Карабахе
© Фото: Pandukht, Wikimedia

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза из-за обострившейся ситуации в Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Мане Геворгян.

Ранее Пашинян рассказал, что правительство Армении объявило в стране военное положение и мобилизацию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.

«В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с противодействием широкомасштабным операциям противника на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения», - уточнила Геворгян, передает РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По последним данным, есть погибшие среди гражданских.

При этом в Ереване заявляли, что Баку начал наступление на карабахском направлении. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:25 В стране и мире
Видео
Минобороны Азербайджана распространило собственные кадры ударов в районе Карабаха
14:29 В стране и мире
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Калининградом
12:59 В стране и мире
В Монголии зарегистрирован новый случай бубонной чумы
12:37 В стране и мире
Видео
Скорые и машины МЧС: новые кадры с места обрушения моста в подмосковном Ступине
08:45 В стране и мире
Видео
Раскрыты детали переговоров летчиков Ан-26 за минуту до крушения
Популярное
Популярное
Экс-депутат Рады предрек «второй Чернобыль»
Видео
Холодный свет: кадры северного сияния с борта барка «Седов»
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.