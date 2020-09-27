«Разговор о Главном»: экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ Александр Безверхний рассказал о проекте «Молчаливое эхо войны»

Масштаб благотворительного проекта «Молчаливое эхо войны» охватывает всю территорию нашей огромной страны, об этом телеканалу «Звезда» на открытии памятной часовни имени святого князя Александра Невского в Карелии рассказал генерал-полковник, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России (2000-2015 гг.) Александр Безверхний.

«Мы с вами прожили правильный день, потому что поучаствовали сегодня в этом знаковом, торжественном событии, открытии двенадцатой часовни в рамка акции «Молчаливое эхо войны». Мы начали эту акцию в 2009 году, и уже сегодня соорудив, освятив и открыв двенадцатую часовню мы должны помнить, что такие мероприятия прошли от Хабаровска до Калининграда, от Североморска до Севастополя», - заявил контрразведчик.

Бывший руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ также объяснил, почему именно часовни возводятся в память о погибших по всей стране в рамках проекта «Молчаливое эхо войны» и как жители городов и обычные прохожие реагируют на них.

«Эти часовни являются данью памяти воинам, отдавшим жизнь за Отечество. А если немного вернуться в глубь истории, то мы помним, что издревле в Руси на полях сражений ставились часовни, храмы в память о воинах, которые отдали жизнь, защищая Отечество. Очень знаково, что на этих часовнях лики Александра Невского, Дмитрия Донского - покровителей русского воинства. Эти часовни теперь живут своей жизнью, я часто вижу как к ним приходит молодежь, как молодожены, начиная свой совместный путь, возлагают цветы к воинам, защищавшим страну», - рассказал Безверхний

Также, генерал-полковник обозначил вклад сотрудников госбезопасности в увековечивание памяти своих погибших в годы войны коллег и объяснил, почему так мало данных сохранилось о контрразведчиках времен ВОВ.

«У нас была очень важная идея, мы хотели, начиная эту работу, внести свой вклад в увековечивание и поиск военных контрразведчиков, отдавших свою жизнь за Отечество. Так случилось, что в годы войны упоминания в военной печати, в СМИ имен сотрудников органов госбезопасности было запрещено. То, чем занимался отдел контрразведки СМЕРШ, являлось гостайной. А представляете, что такое разглашение государственной тайны? Наказание очень серьезное - вплоть до расстрела. Вот одна из причин и объяснений тому, что мы так мало знаем о тех воинах, о тех конкретных сотрудниках, о тех людях, которые погибли. В годы Великой Отечественной войны погибли более 12 000 сотрудников органов государственной безопасности», - рассказал экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ.

Александр Безверхний подметил, что работы по поиску данных погибших в годы войны сотрудников органов государственной безопасности нашли большой отклик в сердцах обычных граждан и получили поддержку руководства Минобороны РФ, сотрудников госбезопасности, акцию «Молчаливое эхо войны» благословил патриарх всея Руси Кирилл.

Полную версию эксклюзивного интервью с генералом-полковником, бывшим руководителем Департамента военной контрразведки ФСБ России (2000-2015 гг.) Александром Безверхним вы можете посмотреть в данном разделе на сайте телеканала «Звезда».