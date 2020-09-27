Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

В воскресенье, 27 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Главы дипведомств обсудили резкое обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль Линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы.

С российской стороны во время переговоров была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечается, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия для стабилизации ситуации.

При этом ранее Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном также подчеркнул, что РФ продолжит посреднические усилия по стабилизации ситуации в Карабахе.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Министерство обороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. После этого премьер-министр Никол Пашинян сообщил о введении военного положения.