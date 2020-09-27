Минобороны Азербайджана распространило собственные кадры ударов в районе Карабаха

Министерство обороны Азербайджана опубликовало свое видео с места боевых действий в районе Карабаха. В ведомстве заявили, что на кадрах запечатлено уничтожение боевой техники противника.

«В результате контрнаступления подразделений Азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск. На видео представлен момент уничтожения боевой техники противника», - говорится в описании в ролику в официальном аккаунте министерства на YouTube.

Конфликт на линии соприкосновения обострился 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что Карабах подвергся «воздушным и ракетным атакам». Вооруженные силы якобы сбили два азербайджанских вертолета и три дрона. В оборонном ведомстве Азербайджана эту информацию опровергли и заявили об обстреле ВС Армении населенных пунктов, в результате которых погибли мирные жители.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава МИД РФ Сергей Лавров побеседовал с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном по телефону, в котором подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.